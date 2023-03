Larissa cogita terminar com Fred no “BBB 23”: “Não vim aqui pra isso”

O casal Larissa e Fred Desimpedidos atravessa uma crise no “BBB 23”. Enquanto ela se mostra cada vez corajosa no jogo, ele vem ganhando a fama de pipoqueiro. E após se sentir prejudicada numa discussão com Key Alves após a treta entre Bruna Griphao e Ricardo “Alface” na segunda-feira (27/2), ela começou a refletir se a relação está ajudando ou prejudicando o jogo de ambos.

Eles já vinham se desentendendo dede o fim de semana, mas se distanciaram mais depois da briga generalizada, quando Fred tomou o lado de Ricardo e (e até respaldou críticas de rivais) e Larissa foi defender sozinha a amiga.

“De uns três dias pra cá, acabou que a gente discutiu e isso pode ter interferido no nosso jogo. Te atrapalhou no Jogo da Discórdia. Eu não quero atrapalhar teu jogo, sei que você não quer atrapalhar o meu. Eu gosto muito de você, gosto de verdade, aqui você é muito importante pra mim. Ontem, na hora que a gente conversou, me senti muito mal. Talvez a nossa intimidade deu mais abertura de falar”, desabafou Larissa.

Larissa sugeriu que eles voltassem a ser apenas amigos e aliados, como no início do game: “Então, sei lá, acho que, de verdade, a gente pode continuar com a nossa parceria de amizade, de estar junto, igual a gente estava desde o começo. Se é para a gente atrapalhar um ao outro, a gente não precisa mais ficar junto, entendeu?”.

Fred, então, perguntou se Larissa estava querendo terminar de vez e ela respondeu: “Não, não é o que eu sinto vontade. Eu gosto de você, como eu falei. Mas eu não quero atrapalhar, e não quero que tu me atrapalhe”.

Foi uma longa conversa, em que Larissa chegou a pontuar que a postura de Key Alves é uma com ele e outra com ela e que isso a incomoda. “Só não quero te atrapalhar em nada”, concluiu a sister. Fred ainda relembrou que o reality está longe do fim e que não seria bom se estranharem por tanto tempo: “Sabe o que mais me preocupa? Faltam 57 dias. É muita coisa. Por isso, nós temos que nos ajustar agora”, pontuou o youtuber.

Larissa finalizou dizendo que eles se aproximaram muito rapidamente, o que dificulta, agora, separar o jogo: “A gente ficou muito pouco tempo vivendo separado. Não quero atrapalhar nada. Não vim aqui pra isso”.

Mas, por fim, os dois continuaram trocando carinhos e o casal ainda parece estar de pé.

Confira uma thread com vários vídeos da conversa.