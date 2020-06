LAGO DE URUAPIARA RECEBEU AMBULANCHA SEMI-UTI NA MANHÃ DESTE DOMINGO (21) NA COMUNIDADE DO CNTENÁRIO

Nesta manhã de domingo (21), a prefeitura de Humaitá, através da secretaria municipal de saúde, entregou para as comunidades do Lago de Uruapiara, uma moderna ambulancha semi-UTI oriunda de uma emenda positiva do deputado estadual Adjuto Afonso. Estiveram presentes neste ato, o prefeito do povo Herivaneo Seixas em companhia dos vereadores Joel Guerra e Valdeir Malta.

“Salvar vidas, é com este objetivo que entregamos esta ambulancha. Serão 10 comunidades do Lago, que serão assistidas com o resgate imediato em caso de necessidade. A ambulancha ficará baseada aqui no Centenário e atenderá a todos moradores do Lago de Uruapiara. Todos os agentes comunitários também terão seus transportes, com casqueta de alumínio coberta e motor rabeta Honda. É desta forma que cuidamos das pessoas, que já tem médico, enfermeiro, técnicos em enfermagem e remédios. Mas faltava a logística para a saúde chegar até vocês! Já temos internet em quase todas as comunidades, significa dizer que temos comunicação online, para o pedido de socorro. Peço a Deus que nenhum dos senhores precisem desta lancha durante suas vidas, mas em caso de precisão ela estará aqui para servir a todos!” Encerrou o discurso, o gestor do municipio.

“Era um sonho recebermos isso! Durante toda minha vida jamais tivemos tanto apoio e estrutura no tratamento da saúde como estamos tendo agora, agradecemos ao prefeito e aos vereadores, por esta atenção especial ao Lago de Uruapiara”. Destacou Benedito Caxias, morador da comunidade.

O vereador Joel Guerra destacou o apoio do deputado estadual Adjuto Afonso e do prefeito Herivaneo pela atenção especial voltada ao povo do interior.

O vereador Valdeir Malta disse que, o mundo mudou, e o interior também, acabou a época das cartinhas que demoravam uma semana pra se receber respostas, a Internet rompeu essa barreira, disse ainda que, a saúde ganhou qualidade e condições no atendimento emergencial, e isso esta aos olhos de todos! Concluiu o parlamentar que parabenizou o trabalho do prefeito do povo!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ