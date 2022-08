Lagarto enfrentará o Amazonas nas oitavas de final

O Lagarto participou pela primeira vez da Série D do Campeonato Brasileiro e já mostrou para o que veio. O time já chegou nas oitavas de final com uma campanha muito boa. Em 16 jogos o time conseguiu oito vitórias, sete empates e somente uma derrota. Se for levar em consideração somente os jogos dentro de casa, os números ficam melhores ainda. Como mandante o time de Givanildo Sales está invicto, com seis vitórias e dois empates. Conseguindo um aproveitamento de 83,3%.

“A campanha no geral é maravilhosa. A gente só perdeu uma partida na competição. Dentro do Barretão já mostramos a nossa força diante da nossa torcida. Conhecemos bem esse campo, somos muito fortes aqui”, disso o goleiro Careca.

Considerando que agora é mata-mata, o desempenho tem que ser mais comemorado ainda, pois se conseguir fazer o dever de casa, dificilmente o time será eliminado. Na próxima fase o Verdão enfrenta o Amazonas-AM e abre o duelo em casa, e depois viaja para Manaus para jogar a segunda partida. E o time sergipano tem que garantir vantagem em casa se quiser avançar novamente.

“É o primeiro Brasileiro do Lagarto, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer história. Essa torcida e essa cidade merecem isso. Que a gente siga dando alegria para eles e buscando o acesso para a Série C que é o mais importante”, complementou.

O Lagarto receberá o Amazonas, no Barretão, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Série D. Porém, o dia e o horário da partida ainda não foram definidos.