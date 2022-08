Lagarto enfrenta o Amazonas por vaga nas quartas de finais da Série D

No jogo de ida das oitavas, o time esmeraldino empatou em 1 a 1 contra a equipe amazonense, jogando no estádio do Barretão. Agora, os lagartenses precisarão de uma vitória por qualquer resultado para avançar de fase.

Para o confronto, o Lagarto realizou treinos preparatórios no gramado do Barretão e também em academia. O time não poderá contar com o volante Rhuan, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo anterior.

O confronto entre Lagarto e Amazonas ocorrerá no estádio Carlos Zamith, em Manaus-AM, a partir das 16h e conta com arbitragem de Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal.