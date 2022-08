LÁBREA VIVE DIA TENSO NO TRANSITO COM DUAS VÍTIMAS FATAIS

A bruxa ta solta em Lábrea, hoje segunda o transito registrou dois graves acidentes com vitimas fatais.

Quando ocorre esse tipo de acidente a reação social é grande com todo mundo tentando ajudar a resolver a questão de qualquer forma, mas não é assim que iremos acabar com isso em 24hs.

Recentemente a camará do município realizou audiência pública para a municipalização do transito, nossa equipe de reportagem esteve na SEFAZ onde funciona o DETRAN local, para buscar dados e acompanhar o que seria discutido com a vinda de uma equipe do governo sobre o assunto, porém não tivemos tempo hábil para conseguir acompanhar o que de fato seria discorrido