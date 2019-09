LÁBREA PREPARA A MELHOR FESTA DE PRAIA DO ANO COM SHOW NACIONAL DE MAYARA E MARAÍSA

LÁBREA (AM) – A mais tradicional festa de praia do sul do Amazonas que acontece todos os anos no município labrense, iniciará oficialmente nesta sexta-feira (30) na praia durante todo o dia, com apresentação de atrações locais. A secretaria de educação e cultura já preparou o local com barracas, palco de som, camarotes e pátio de estacionamento.

O movimento diário de pessoas indo em direção ao município está intenso e toda a rede de hotéis e pousadas estão lotados, para quem pretende ir curtir a festa do sol deve ir preparado com barracas de acampamentos para garantir o descanso, desta que promete ser ainda mais badalada que a festa do ano passado.

“Estamos concluindo os preparativos da festa, para recepcionarmos a população local e turistas vindo de outras cidades que anualmente participam de nossa festa tradicional”, destacou Jesus Batista, secretário municipal de educação e cultura.

O prefeito de Lábrea Gean Barros, disse a nossa redação que, sua expectativa para a festa deste ano é muito grande, pois, a rede hoteleira da cidade já sinalizou estar toda lotada nos dias de festas. O prefeito acredita que o faturamento da rede comercial deve girar em torno de R$ 7 milhões de reais, e pode ser ainda maior com o aumento de pessoas vindas de todas as regiões do Brasil.

“Nossa festa deste ano, já superou nossa expectativa, estamos preparando tudo reforçando a segurança, para o suporte aos visitantes e aos participantes de maneira geral. Quero convidar a todos para virem a Lábrea se divertir conosco, todos serão bem vindos!”. Concluiu o prefeito.

