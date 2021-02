LABREÁ PERDE Valdineiy Vital

É com pesar e tristeza que informo o falecimento do amigo Valdineiy Vital, figura bastante popular em Lábrea, estava em Goiânia, lutando contra esse virus maldito (COVID-19), que tem retirado a vida de milhares de pessoas no Amazonas e pelo Brasil a fora.

Valdiney Vital faleceu hoje pela manhã em Goiânia vítima de uma parada cardíaca, ele já estava em recuperação, do covid na Luta a mais de 20 dias NA UTI, Valdiney atuou como professor, Secretário de Educação do município de Lábrea, atualmente se dedicava nas missões Asas do Socorro , e MEAP no qual os representava em LÁBREA!

Loading...

Deixando órfão 2 Filhos enfermeira Karine e Daniel, e sua esposa Zilma Lima!

“NOSSO PESAR A FAMÍLIA NESSE MOMENTO DE DOR ESPIRITUAL. O PORTAL ACRÍTICA DE HUMAITÁ, ESTÁ EM LUTO JUNTO COM TODO O POVO LABRENSE!”