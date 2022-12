La Scaloneta regressa a casa depois de ganhar o campeonato mundial no Qatar

A selecção nacional de futebol argentina, que ganhou o Campeonato do Mundo no Qatar no domingo, depois de ter vencido a França nos penalties na final, já se encontra em casa.

Ela fê-lo na terça-feira e foi saudada por uma multidão de adeptos que ficaram entusiasmados por reencontrar os jogadores que lhes trouxeram tanta alegria.

Minutos após a sua chegada, um Messi excitado começou a sua descida do avião com o troféu de vencedor do Campeonato do Mundo nas mãos. Fê-lo juntamente com o treinador nacional e o chefe da AFA, os três foram os primeiros a cumprimentar e a descer do avião com o tão esperado troféu.

Em meio à controvérsia sobre se os jogadores iriam ou não encontrar-se com o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, o único representante do governo lá era o ministro do Interior, Eduardo de Pedro, mas não houve nenhum protocolo de saudação entre a autoridade e os jogadores.