Key Alves expõe oito famosos com quem já ficou: ”Esse me fez sofrer”

Recentemente, começou a circular na internet os bastidores de uma gravação para o Gshow, onde a affair do cowboy Gustavo aparece citando oito famosos com quem já ficou e deu o que falar. O primeiro é seu amigo de profissão, o Bruninho, ela diz: ”um amor de pessoa. Encontro ele em todas as festas e já fiquei com ele.”

No vídeo ela também confessa que já pegou o irmão de Jade Picon, o Leo Picon. A ex-sister relatou que já teve um lance com o jogador Joaquim Piquerez, ela conta que o rapaz a fez sofrer: ”Esse aqui me fez sofrer. Chorei todos os dias por ele.” Nas imagens, Key aponta que ”achava que ia namorar” o artista Murilo Cezar: ”Antes de entrar, falei para ele: ‘Me espera, que vou estar te esperando também”’, avaliou.

A atleta ainda reitera que ficou com o ex-BBB Rodrigo Mussi apenas por um dia e relembra a tatuagem que fez em homenagem a ele. Ela conta sobre ter ficado com o cantor Xamã: ”É um grande amigo meu, e a gente ficou seguido, foi muito intenso, quando a gente foi para São Paulo.”, pontuou. A ex-BBB expôs que também já teve algo com Gustavo Mioto. E por fim ela completa a lista dizendo que já teve um affair com o cantor João Gomes: ”Ave Maria. Tomara que eu não tenha estragado o namoro desse homem. Mas foi coisa lá atrás, estava solteiro, não tinha nada a ver.”, disse. Veja o momento logo abaixo!

