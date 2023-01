Key Alves, do “BBB 23”, revela ser sapio; entenda o termo.

Na última semana, a TV Globo divulgou os nomes dos anônimos e famosos que irão integrar o elenco do Big Brother Brasil 23. Dentre as celebridades está a jogadora de vôlei e influencer digital Key Alves. Em entrevista ao GShow, ela se definiu como sapio, que é alguém que só sente atração por pessoas inteligentes.

“Se o cara é muito inteligente, estilo nerd mesmo, meu olhinho fica brilhando, apaixonada. Mas é difícil achar homem assim, viu! E tem que ser mais velho também, tipo 20 anos a mais que eu”, declarou ela.

Vindo “do latim sapiens”, Sapio indica a noção de inteligência, e a muitas definições quando o termo é abordado no lado amoroso. Muitas pessoas defendem que à atração de alguém que se considera assim é baseada somente no intelecto. Já outros acredita que pode estar também ligada a uma conversa interessante e não necessariamente a uma extrema inteligência. Segundo informações divulgadas, o termo não designa uma orientação s * x u a l, mas apenas uma preferência pessoal.

Quem é Key Alves?

Aos 23 anos, Key é atleta do time paulista Osasco. Tendo muito sucesso na web, ela é atualmente, a jogadora de vôlei mais seguida do mundo, com 7,1 milhões de seguidores no Instagram. A influencer chamou a atenção ao declarar ter ganhado mais de R$ 100 mil com sua conta na plataforma adulta.