Justin Bieber cancela encontro com fãs em shows no Brasil

O cantor virá ao Brasil em setembro, mas não dará mais aos seus fãs a opção de tirar fotos e abraça-lo. O serviço oferecido e agora cancelado chegou a custar R$ 5 mil para os compradores, mas, segundo a produção do astro, os valores serão ressarcidos em breve.

Nas redes sociais, muitos fãs não demonstraram surpresa, por isso levaram a notícia de forma melhor. No entanto, os críticos do cantor não deixaram de comentar que esse é o típico comportamento de descaso do astro com seus fãs brasileiros.

“Estrelinha”, “Isso era certeza, comprou quem é burro” e “Chocou um total de zero pessoas” foram alguns dos comentários ácidos que usuários soltaram no Twitter após a confirmação da notícia.