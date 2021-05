Justiceiro mata homem acostumado a praticar assaltos no Parque 10

Um homem identificado até o momento como ‘Pedro’, que, segundo a polícia, é acostumado a praticar assaltos, foi morto por um justiceiro na Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

Segundo informações do sub-tenente J. Caminha, o abatido já era acostumado a cometer assaltos na área. Inclusive, na noite de ontem, o rapaz assaltou a região em dupla com seu comparsa numa motocicleta.

Mas, na noite de hoje (19), o desviado não teve a mesma sorte: um justiceiro apareceu e acertou pelo menos dois tiros fatais no bandido. O comparsa do assaltante que estava em uma motocicleta, fugiu do local e abandonou o ‘amigo’ agonizando. O justiceiro também desapareceu do local.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo do abatido para realização dos demais procedimentos técnicos.