Justiça proíbe Simaria de falar sobre ex-marido após acusações: ‘Perigo de dano’

A Justiça proibiu que Simaria Mendes volte a falar publicamente sobre o ex-marido Vicente Escrig em entrevistas ou nas redes sociais. O empresário processou a irmã de Simone Mendes, e a juíza que analisou o caso entendeu que existe “perigo de dano” ao espanhol por causa das declarações da artista sobre o término do relacionamento. A decisão em primeira instância foi tomada no início de agosto.

A informação foi antecipada pela coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles. O caso corre em segredo de Justiça na 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

“O direito da requerida de divulgar informações sobre a sua vida privada para os seus fãs e público em geral e divulgar livremente seus pensamentos deve sofrer limitações quando interfere na esfera jurídica de terceiros, sobretudo quando os reflexos são negativos para desqualificar o autor como no caso em epígrafe”, escreveu a magistrada.

Em outro trecho da decisão, a juíza afirma que “é direito constitucional do autor a inviolabilidade de sua intimidade e da vida privada e há perigo de dano, pois a divulgação sobre o fim do relacionamento da forma como foi explorada pela requerida pode ser objeto de comentários impróprios ao autor”.

A Justiça, entretanto, entendeu que uma multa sobre o caso é desnecessária: “Entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência, de modo que defiro parcialmente o pedido para determinar que a requerida se abstenha de falar sobre o autor ou acerca de matéria ou questão que a ele se refira em processo judicial em segredo de Justiça, em qualquer meio de notícias ou redes sociais”, destaca.

De acordo com Leo Dias, Escrig pede uma indenização por danos morais e uma retratação pública da artista. Nos autos, o espanhol disse que a ex-companheira expôs publicamente detalhes do fim do relacionamento e dados sigilosos sobre outros processos movidos pelo empresário, como nos casos da divisão dos bens e da guarda dos filhos Giovanna e Pawel.

Em julho, em entrevista para Dias, Simaria detalhou o término do casamento de 14 anos com Escrig. “Minha vida estava uma bagunça, e eu fazendo tudo em casa. Você tem que ter uma equipe dentro de casa para trabalhar, só que ele, em vez de fazer essa parte, não me ajudava. Era eu que resolvia tudo. Uma hora eu disse ‘o que esse cara está fazendo aqui?’. E comecei a observar. Sou verdadeira demais “, disse ela na ocasião.