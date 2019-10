JUSTIÇA DETERMINA DEMOLIÇÃO DE UMA CASA E MUROS EM RUA PROJETADA NO PARQUE DAS MANGABEIRAS

Aconteceu agora pouco nesta manhã de sexta-feira (18) a execução de reintegração de posse movida pela Associação de Moradores do Conjunto Parque das Mangabeiras, que apontaram a invasão de uma rua projetada no local. O juiz substituto de carreira Charles José Fernandes da Cruz, deferiu a liminar determinando a reintegração e a demolição dos muros e de uma construção de uma residência que já estava sendo executada no local.

O juiz determinou prazo de 72 horas para o cumprimento da liminar e em caso de não cumprimento da mesma determinou multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais). O oficial de justiça esteve nesta manhã cumprindo a determinação judicial, acompanhada de policiais militares e uma máquina retroescavadeira que demoliu os muros e a construção do local. Não houve resistência por parte do invasor e a determinação judicial foi cumprida.

Segundo os posseiros Fábio Rocha Nina, Daniel Rocha Ferreira, Anildo Gomes da Mota e Jurimar de Miranda Chaves, o local estava abandonado e era utilizado para despejo de lixo por muito anos, então seguindo o exemplo de outros invasores das ruas 3, 4 e 5 que se apropriaram da rua projetada, eles tomaram posse e iniciaram as obras nos locais. Os posseiros alegam que a justiça tem que ser igual a todos e que os “posseiros irregulares” também sejam punidos.

A associação dos moradores já está preparando nova ação, agora contra os posseiros mais antigos que também deverão devolver as áreas invadidas irregularmente.

