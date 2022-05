O juiz da 1° Vara de Justiça da Comarca de Humaitá, Dr. Bruno Rafael Orsi, lançou edital para doação de madeiras apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal.

Para solicitar a madeira, entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, deve requerer através do email: [email protected] veja nossa reportagem com o juiz Bruno Rafael Orsi aqui no seu canal de notícia!

Edital Oficial

601127-59.2022 decisão proferida

