JUIZ DA 1ª VARA DE HUMAITÁ, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE 850 CESTAS BÁSICAS “ENTENDA”

O juiz da 1ª VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ – DIEGO BRUM LEGASPE BARBOSA, acatou o requerimento do mandato de segurança impetrado pela Prefeitura de Humaitá que solicitou a restituição imediata dos alimentos apreendidos, pelo Ministério Público durante o final de semana, quando cerca de 850 cestas básicas do Programa Social denominado “Prefeitura em Ação” para que sejam entregues aos beneficiários aos beneficiários do programa nas comunidades destinadas e atendidas pelo programa.

A DEFESA ALEGOU

Que as ações são realizadas desde o ano passado, e que os gastos estão orçamentados e autorizados pela câmara de vereadores do município, de forma legal, e que atende socialmente os bairros e comunidades em que as ações ocorrem naturalmente. A defesa alertou ainda que, as cestas contêm alimentos perecíveis e que podem extraviar em caso de serem entregues em tempo hábil.

Após analisar o pedido da defesa e conferir toda sua legalidade, o juiz da 1ª VARA DA COMARCA, deferiu positivamente ao pedido impetrado pela defesa, determinando a imediata devolução das cestas para que sejam distribuídas como preconizam o programa social.

O Processo: 0604136-29.2022.8.04.4400 – Ref. mov. 8.1 – Assinado digitalmente por Diego Brum Legaspe Barbosa 19/09/2022:

QUE FOI CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR JÁ ESTÁ EM VIGOR E DEVE SER ATENDIDA IMEDIATAMENTE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Decisão, com data de 19 de setembro de 2022 assinada por DIEGO BRUM LEGASPE BARBOSA Juiz de Direito determina à imediata restituição das cestas básicas apreendida insere ainda a Intimação, ao delegado policial e ao o Ministério Público;

Portanto, após repercussão negativa do fato por todo o Amazonas, a verdade prevaleceu, e a legalidade do ato, também!

SEGUE LOGO ABAIXO A DECISÃO JUDICIAL EM SUA INTEGRA:

