Jucea prorroga campanha ‘Formalize Já’ até o fim de dezembro

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) prorroga, para todo o mês de dezembro, a campanha “Formalize Já”. A ação, iniciada no mês de novembro, segue concedendo desconto de 15% (quinze por cento) na taxa referente ao ato de constituição de empresas para todos os tipos jurídicos.

Conforme a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, o desconto de 15% visa dar continuidade ao incentivo aos empreendedores de Manaus.

“Com a chegada do fim do ano, há uma desaceleração normal na constituição de novas empresas, e devido à procura positiva pelo desconto, vimos necessária a prorrogação da campanha, dando ao empreendedor mais uma oportunidade para legalizar seu empreendimento”, afirmou.

Serviço

Durante toda a campanha, equipes da autarquia realizarão, na sede da Jucea, atendimento presencial, das 8h às 14h, e ainda atendimentos on-line, pelo chat da Jucea, no site (www.jucea.am.gov.br) e também pelos números de WhatsApp (98621-2780 e 98621-2982).

Nos atendimentos, os usuários terão informações individualizadas sobre os serviços oferecidos e desenvolvidos pela autarquia, bem como as orientações para o registro da primeira inscrição da atividade empresarial.

Documentos necessários

Para realizar a primeira constituição empresarial, o cidadão precisa ter em mãos os documentos de RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência e declaração de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do endereço onde funcionará o empreendimento.

Benefícios

Com a legalização da empresa, o empreendedor tem como benefícios: crédito disponível no mercado, direito à previdência social, melhor relacionamento com fornecedor, participação em licitações, economia de imposto, controle financeiro e direito a recuperação judicial.

