Jucea promove treinamento sobre procedimentos da RedeSim-AM

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) realiza, nos dias 23 e 24 de novembro, das 9h às 10h, na sede da autarquia, treinamentos gratuitos sobre procedimentos da RedeSim-AM. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (18/11) e terminam na terça (22/11). As vagas são limitadas.

Para participar, basta se inscrever no link disponibilizado no site da Jucea (www.jucea.am.gov.br) ou por meio do QRCode disponibilizado nas redes sociais da autarquia. Os interessados precisam informar, no ato da inscrição, nome completo, número de telefone para contato, endereço de e-mail e a data pretendida para o treinamento.

No primeiro dia de treinamento, os temas abordados serão: Empresa Fácil (Balcão Único em Manaus); escolha da análise locacional pela prefeitura; nome automático e CNPJ como nome empresarial; documento gerado pelo integrador e Assinatura Avançada no Integrador Estadual.

Já no segundo dia, será discutida a extinção com sócio ou titular falecido; saída de sócio falecido, e novamente a Assinatura Avançada no Integrador Estadual.

O treinamento acontece na sede da Jucea localizada na rua Cuiabá, 543, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

FOTO: Divulgação/Jucea