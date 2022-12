Jucea oferece autenticação de livros digitais por integração de sistemas

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) disponibiliza, a partir deste mês, o serviço de autenticação de livros digitais para empresas. O benefício oferecido, por meio de aquisição de créditos e integração de APIs (interfaces de programação de aplicativos), garante mais rapidez e agilidade para autenticação dos livros em minutos.

Desta forma, esta integração proporciona às empresas, além da prestação do serviço contábil, a possibilidade de encorajar os clientes, principalmente de empresas menores, a regularizarem o empreendimento junto à Junta Comercial.

Conforme a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, mais uma vez o Amazonas oferece aos empreendedores serviços e melhorias no sistema de registro mercantil que facilitam o dia a dia dos usuários.

“Estamos a partir de agora oferecendo esse serviço que garante tanto às empresas contábeis quanto aos empresários maior rapidez e comodidade, pois simplifica o processo de autenticação dos livros digitais na junta comercial. E entendemos que nosso trabalho é justamente facilitar, ainda mais, os serviços da Jucea aos seus usuários”, afirmou.

Para aquisição do serviço e maiores informações sobre a funcionalidade da autenticação, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou por meio dos canais de atendimento da Jucea: via chat, no site www.jucea.am.gov.br, ou pelo WhatsApp (92) 98621-2780.

FOTO: Divulgação/Jucea