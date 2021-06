Jucea e Receita Federal iniciam tratativas para acesso ao banco de dados da RedeSim

A presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Maria de Jesus Lins, recebeu, na manhã desta terça-feira (15/06), o delegado da Receita Federal do Brasil (RFB) em Manaus, Eduardo Badaró Fernandes, para tratativas sobre a expansão no acesso de consulta da Receita Federal ao banco de dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim-AM), administrada pela autarquia.

O objetivo com a ampliação do acesso é fortalecer a fiscalização das equipes de Crédito Tributário da RFB.

Segundo o titular da Delegacia da Receita Federal, atualmente, as equipes de fiscalização de Crédito Tributário estão distribuídas em seis estados da região Norte. No entanto, apenas a equipe de Manaus dispõe de acesso ao banco de dados da Junta Comercial do Amazonas.

“Com o acesso ao sistema da Jucea, podemos ter uma ampliação no material que os colegas da Receita fiscalizam. E eles precisam desse acesso, para dar mais rapidez, celeridade, o que não acontece se a gente solicitar essas informações por meio de ofício. Então, essa ampliação é boa para todos, inclusive para os contribuintes”, afirmou Eduardo Badaró.

Também participaram da reunião a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, e o também delegado da Receita Federal, Ricardo Alves. Além da secretária-geral da autarquia do estado, Lycia de Andrade, o assessor jurídico Kenny Aguiar, e equipe técnica da RedeSim-AM, Caio Augustus Fernandes, Kaio Munhoz e Edna Lindoso.

FOTOS: Divulgação/Jucea