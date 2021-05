O assunto do momento nas redes sociais do município de Apuí é a morte precoce do jovem Thales, durante uma caçada noturna, próximo a cidade.

Bastante popular o jovem saiu durante a noite para caçada e de forma acidental, acabou se ferindo com um tiro em si próprio ocasionando seu óbito, durante a noite deste domingo.

A notícia se espalhou e a tristeza no café da manhã de centenas de amigos e conhecidos, se espalhou por toda a cidade.

Fica aqui nosso pesar e tristeza pelo fato ocorrido.