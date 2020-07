JOVEM HUMAITAENSE FOI ASSASSINADA NO PARÁ

Na madrugada desta quarta-feira (29), a jovem de nome Monique Silva, de 25 anos, natural de Humaitá foi assassinada por volta das 03h da madrugada em Jacareacanga (PA)

Segundo as informações, a acusada de assassinado a jovem, seria outra jovem conhecida por Flavia Nunes, que reside no bairro União em Jacareacanga. Ainda segundo relatos, uma jovem conhecida por Eliane Capetinha, teria tido uma desavença com a vitima. Eliane e a responsável pelo bar, onde aconteceu homicídio, foram ouvidas hoje pela manhã pelo delegado de Policia Civil de Jacareacanga, DPC Renan.

Monique Silva levou um golpe em cima do peito, que foi fatal, indo em seguida a óbito. Os motivos do assassinato, ainda está sendo investigados pela policia de Jacareacanga, mas sabe-se que Eliane Capetinha, amiga da acusada, teria tido um briga dias atrás com a vitima, e teria sido jurada de morte.

A acusada (Flavia Nunes) está sendo procurada por policiais do 72º Pelotão de Policia Militar de Jacareacanga. Até o momento, Flavia Nunes, ainda não teria sido encontrada.

O corpo da jovem Monique já chegou a Humaitá e está sendo velada no final da Rua Tucumã no bairro de Sao Domingos Sávio. Monique era mãe, segundo familiares e amigos, além de muito bonita não mexia com ninguém. Lamentável o fato!