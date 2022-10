Jovem é encontrado com um corte profundo no pescoço

Brasil | Leonardo Soares, de 23 anos, foi encontrado morto com um corte profundo no pescoço dentro de uma rede em um terreno na rua Getúlio Vargas, no bairro Jardim Colorado, em Tucuruí, Pará. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (04).

Segundo moradores da área, a vítima teve o corte provocado por um facão. A polícia conseguiu localizar e prender o suspeito João Vitor Barbosa da Silva, de 20 anos. O crime teria sido motivado por uma rixa antiga entre os dois.

Ainda de acordo com informações de moradores, antes de ser assassinado, Leonardo estava bebendo com um grupo de amigos, que não tiveram nomes divulgados, dentro de uma casa, perto do local do assassinato. Não há confirmação se João Vitor fazia parte desse grupo.

O jovem Leonardo teria resolvido dormir em uma rede que ficava amarrada em uma árvore, do lado de fora do imóvel. Relatos de moradores apontam ainda que Leonardo foi morto enquanto dormia. Assim que o corpo dele foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, as polícias Militar e Civil foram acionadas, para dar início à apuração do fato.

No local, havia muito sangue e documentos do rapaz. Algumas testemunhas foram ouvidas pelas equipes policiais. O caso foi registrado para ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí.

Com informações de O Liberal*