JOVEM É ASSASSINADA EM HUMAITÁ A FACADAS

O que seria prazer, acabou em tragédia no início da noite desta quarta-feira de cinzas em Humaitá. Uma jovem identificada por Paulinha, foi assassinada após ter relações com outro jovem.

Segundo relatos de um audio que circula nas redes sociais, a jovem teria feito um “corre” que nos tempos de hoje substituiu a antiga “transa”, e após o ato consumado o rapaz não acertou o combinado, o que provocou a ira de Paulinha que indignada com a situação teria desferido duas facadas no seu contratante, que conseguiu tomar a faca da jovem e desferiu em seguida 06 facas na moça, que devido os ferimentos faleceu no local.

A noite nos grupos sociais as fotos e os áudios enviados por populares viralizou e mais da metade da cidade ficou apreensiva diante do cenário trágico durante a noite.

Triste notícia para nossa cidade que nao registrava um fato semelhante ja há alguns meses…

A policia civil já esta investigando o crime e o rapaz acusado já está sob cuidados médico e da justiça.