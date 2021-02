Jovem é alvejado com dois tiros por um policial miliatr em Humaitá

Informações enviadas por populares a nossa redação afirmam que, por volta das 20h30 um jovem identificado por Matheus Virgo, filho de um empresário do ramo de hotelaria em nossa cidade, foi alvejado com dois disparos de arma de fogo, de calibre ainda nao conhecido, desferido por um policial.militar ainda nao identificado durante abordagem de uma equipe de vigilância em saúde que estaria em ronda pelas ruas da cidade cobrando e fiscalizando o toque de recolher municipal que se inicia a partir das 20h00.

COMO ACONTECEU O FATO

O jovem Matheus Virgo que estava na Praça da Saude, fora do horário do toque de recolher, foi abordado pela equipe de saúde, onde foi orientado a ir para sua casa, o que foi acatado pelo jovem, porém segundo relatos, um guarda Municipal teria iniciado uma discussão com o jovem, e que durante as agressões de palavras, ocorreram algumas reações contrarias de ambas as partes, culminando com a reação policial, sacando sua arma, desferindo dois tiros na vítima, que oerfuraram seu fígado estômago. O fato rapidamente aglomerou várias equipes policias que estavam em ronda, para dar suporte ao militar envolvido com a vítima.

Matheus Virgo após ter recebido os tiros foi socorrido ao hospital Geral de Humaitá onde passou por cirurgia de urgência. Seu quadro clinico requer cuidados e esta em observação pela equipe médica.

As razões referendadas ao fato ocorrido são pequenas demais para se chegar a via de fato com disparo de arma de fogo. Por enquanto todas as atenções estão voltadas para o salvamento do jovem.

O comando da policia militar deve esclarecer e apurar tudo bem de perto, uma vez que, a sociedade quer respostas rápidas e diretas sobre a ocorrência em questão.

O Portal Acritica de Humaitá esta a disposição do comando do Batalhao PM para se necessário esclarecer publicamente o assunto que viralisou na Internet.

Vamos aguardar a decisão do comando para a conclusão deste fato lamentável ocorrido em nossa cidade.