Um homem que estava limpando o terraço de casa, em Malappuram (Kerala, Índia), escapou de um grave acidente por intervenção do irmão mais velho, que estava no andar inferior jogando água com uma mangueira. Porém, durante a tarefa em dupla, o caçula acabou escorregando e caindo.

Jovem cai de telhado e é salvo no último segundo pelo irmão; veja vídeo pic.twitter.com/3tuvCwSziq — A crítica de Humaitá (@acriticahta) August 8, 2022

O irmão mais velho provou que estava com reflexos apurados. Numa fração de segundo, ele largou a mangueira e agarrou a vítima da queda. Com o peso, os dois acabaram caindo no chão. Mas eles não tiveram ferimentos graves no acidente, ocorrido na semana passada. O salvador, entretanto, levou a pior: ficando desnorteado após bater a cabeça no chão. Toda a cena foi registrada por câmera de segurança da residência.

Em 2021, também em Kerala, um funcionário de um banco salvou, da mesma forma, um colega que acabou caindo do primeiro andar de um prédio após sofrer um desmaio.