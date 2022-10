Jotta A lança videoclipe de ‘Humano’ e mistura sofrência pop com retrowave dançante

As relações amorosas são tema do novo single da cantora pop Jotta A, ‘Humano’, que será

lançado no próximo dia 30. A composição é da própria artista e transita pelo retrowave

levando a melodia para uma atmosfera que é nostálgica e, ao mesmo tempo, convida para

dançar. A letra aborda também a instantaneidade das redes sociais durante o processo de

términos de relacionamentos.

“É um pop sofrência, a letra conta sobre o dilema de alguém tentando superar a dor de uma

separação. Acredito que qualquer ferida por mais que um dia cicatrize, ainda assim deixará

marcas… E durante esse processo de vulnerabilidade, é quando refletimos nossa

humanidade, que carrega temores e virtudes”, explica a cantora que lança ‘Humano’ também

em vídeo, produção que promete “causar” na nova fase da cantora.

A característica retrô da artista está presente não somente na produção musical, mas também

na estética de suas produções audiovisuais. Segundo Jotta A, a tendência é acompanhar a

evolução da indústria musical.

“Sempre ressuscitamos algumas características que marcaram

décadas passadas. A sonoridade retrowave é uma dessas poderosas ferramentas que

demonstram que a música de qualidade sempre será atemporal”, destaca Jotta A.

Ao lançar uma das músicas mais dançantes de sua carreira, a artista manteve a característica

melódica como compositora.

“A liberdade artística de poder compor as músicas e participar de

todo o processo criativo é o que mantém a minha arte viva. Faço questão de acompanhar

cada detalhe e estou feliz em ter uma equipe que me ajuda a expressar o que a minha alma

sente”, finaliza Jotta A.

Conceito no Videoclipe

O visual do videoclipe de ‘Humano’ trouxe o empoderamento que a música sugere, a moda

punk e upcycling dão o tom oitentista que acompanha a musicalidade do single, o styling é

assinado por Maycon Cardoso.

A direção do clipe é de Lucas Salles, o roteiro e o jogo de câmeras foram pensados pela

própria artista, que tem como uma de suas prioridades a constante sua atualização sobre as

tendências que são consumidas pelo seu público.

Entre as referências audiovisuais estão artistas como Avril Lavigne, Demi Lovato, Willow, 5

Seconds of Summer, entre outros. “Juntamente com a maturidade musical, a cada trabalho,

vivo uma nova fase de aperfeiçoamento na minha vida pessoal e isso afeta também

positivamente cada lançamento, por me sentir ainda mais realizada como mulher trans, isso

refletiu no meu trabalho”, conta Jotta A que teve produção musical de Wagner Derek para a

faixa ‘Humano’.

A artista não busca fórmulas prontas em suas obras, esta característica tem garantido

produtos cada vez mais inovadores em paralelo às constantes mudanças na vida de Jotta A.

No videoclipe o personagem Jhon ilustra as diversas possibilidades que estão disponíveis

durante a apreciação de uma música.