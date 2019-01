Josué Neto tem apoio de mais de 90% dos novos deputados

O deputado estadual Josué Neto (PSD), candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para o biênio 2019-2020, tem o apoio de mais de 90% dos novos parlamentares que serão empossados no próximo dia 1° de fevereiro.

A nova bancada da Casa Legislativa será composta por 12 deputados eleitos, e 11 deles declararam seus votos em Josué Neto porque vêem o deputado como a melhor opção para o novo momento que a política do Amazonas vive, aliada à competência, experiência e ao mesmo tempo juventude.

Os deputados eleitos que já declararam voto em Josué são: Carlinhos Bessa (PV), Roberto Cidade (PV), Felipe Souza (PHS),Wilker Barreto (PHS), João Luiz (PRB), Fausto Júnior (PV), Joana D’Arc (PR), Mayara Pinheiro (PP), Prof. Therezinha Ruiz (PSDB), Delegado Péricles (PSL) e Saulo Vianna (PPS).

*Renovação*

O povo do Amazonas renovou a bancada estadual em 50% nas últimas eleições e elegeram para o Governo o jornalista Wilson Lima, um homem jovem e que nunca ocupou o cargo. Seguindo o momento de renovação, a maioria dos deputados eleitos optam por um candidato jovem em relação aos outros candidatos, mas ao mesmo tempo experiente e com forte atuação parlamentar desde 2006.

“Ser um parlamentar não é tarefa fácil, exige muita responsabilidade e comprometimento, pois somos representantes do povo do nosso Estado. Quando estive como presidente da Assembleia abri as portas da Casa para a sociedade, criando uma aproximação com o povo e dando a real importância para temas prioritários. Vivemos um novo momento da política amazonense e me sinto honrado pelo apoio nos novos colegas deputados, que fazem parte desse momento de inovação”, disse Neto.