Josué Neto tem 100% dos votos dos novos deputados estaduais

A bancada de deputados estaduais do Amazonas escolhe na próxima sexta-feira (1°) o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para o biênio 2019-2020 e o deputado Josué Neto (PSD) já conta com 100% dos votos dos novos parlamentares.

O deputado que desde o início da caminhada conquistou o apoio da maioria dos novos deputados e de toda a bancada feminina, consolidou sua campanha no diálogo, respeito e apresentação de propostas de valorização do mandato de cada um dos 24 representantes do povo, dos servidores, assim como melhorias para a Casa Legislativa.

Na última sexta-feira (25), o grupo que apoia Josué aumentou com a declaração pública de voto do novo deputado Álvaro Campelo (PP), que afirmou em vídeo que Josué realizou um excelente trabalho quando foi presidente da Aleam e acredita que agora realizará um trabalho ainda melhor por conta da maturidade que possui.

Os deputados reeleitos Dr. Gomes (Progressista) e Abdala Fraxe (Podemos), também passaram a integrar o grupo que apoia Josué e fizeram a declaração por meio de vídeos publicados em suas redes sociais.

Dr. Gomes declarou que Josué tem seu apoio incondicional por sua competência e experiência. “Todos nós sabemos da competência do jovem Josué Neto e da sua experiência. Os deputados confiam numa administração profícua, eficiente, eficaz e voltada não só para os deputados, mas também para o povo do nosso querido Amazonas, conte comigo”, afirmou.

O grupo que apoia a candidatura de Josué é formado pelos deputados eleitos e reeleitos: Carlinhos Bessa (PV), Roberto Cidade (PV), Felipe Souza (PHS),Wilker Barreto (PHS), João Luiz (PRB), Fausto Júnior (PV), Álvaro Campelo (PP), Joana D’Arc (PR), Mayara Pinheiro (PP), Prof. Therezinha Ruiz (PSDB), Delegado Péricles (PSL), Saulo Vianna (PPS), Alessandra Campêlo (MDB), Sinésio Campos (PT), Ricardo Nicolau (PSD), Cabo Maciel (PR), Augusto Ferraz (DEM), Abdala Fraxe (Podemos) e Dr. Gomes (Progressistas).