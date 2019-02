Josué Neto se reúne com vereadores de Manacapuru que pedem continuidade de obras

Comitiva de vereadores e lideranças do município de Manacapuru (distante 68 km em linha reta de Manaus) se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Josué Neto (PSD), nesta quinta-feira (7), para pedir apoio em reivindicações relacionadas ao prosseguimento de obras de infraestrutura no município. A reunião também contou com a participação da 1ª vice-presidente e deputada Alessandra Campêlo (MDB).

As principais reivindicações são com relação ao Hospital Regional Lázaro Reis e ao Mercado Municipal da cidade, que segundo a vereadora Isabel Marinho (PTB) estão com as obras paralisadas devido ao bloqueio de convênios.

“Hoje a nossa maior preocupação é o desbloqueio dos convênios que o Governo do Estado tem com a Prefeitura de Manacapuru, o que tem causado um transtorno no município, porque obras estão paralisadas e segundo informações que temos da Secretaria de obras da cidade, elas estão aptas a prosseguir e viemos hoje pedir apoio do deputado e agora presidente Josué Neto”, disse Izabel.

A comitiva explicou durante a reunião que os moradores da cidade precisam de apoio para que tenham novamente uma perspectiva de melhorias tanto em relação ao hospital, quanto ao mercado, uma vez que atualmente, os permissionários estão trabalhando numa área de rua improvisada pela Prefeitura.

De acordo com as lideranças, a unidade de saúde do município estava sendo reformada e ampliada, mas as obras estão paralisadas. “Sabemos que podemos contar com o apoio do deputado Josué para que as obras do hospital e do mercado sejam retomadas e concluídas”, disse a vereadora.

O presidente da Aleam afirmou durante a reunião que a Casa sempre estará de portas abertas para receber representantes dos municípios do Estado e que, dentro de suas competências, intermediará na situação, lembrando que destinou ao Orçamento de 2019 quatro emendas impositivas para Manacapuru, que totalizam R$ 479 mil para as áreas de infraestrutura, saúde, educação e agricultura.

“Quero dizer para os meus amigos de Manacapuru que a Casa estará sempre de portas abertas para receber as reivindicações do município, prova disso são as quatro emendas impositivas que destinamos para a cidade. Nosso trabalho é apoiar nossos irmãos do interior e solicitar explicações junto ao governador e ao prefeito”, explicou