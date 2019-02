Josué Neto é aclamado presidente da Aleam para os próximos dois anos

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) será presidida nos próximos dois anos pelo deputado estadual Josué Neto (PSD), que foi aclamado pelos seus colegas de Parlamento na manhã desta sexta-feira (1°). De acordo com registros da Casa, a vitória por meio de aclamação tanto do presidente como da Mesa Diretora não acontecia desde o ano de 1969.

O deputado foi eleito após receber o apoio de todos os 24 parlamentares, sem precisar de abertura no painel eletrônico para registro de votação, uma vez que houve consenso em torno do nome de Josué. A preferência dos colegas de Parlamento já era conhecida desde o término das eleições realizadas em outubro do ano passado.

“Quero fazer os meus agradecimentos a minha família, aos meus amigos, a essa legislatura que a partir de agora tem doze novos colegas – homens, mulheres, jovens, parlamentares de meia idade como eu, os de idade um pouco mais avançada –, pessoas com as quais estou convivendo a cerca de cento e dez dias e eu tenho aqui uma grande alegria em poder ter convivido. Eu quero deixar aqui o nosso sentimento mais republicano no sentido de fazer com que essa Casa possa trabalhar pelas necessidades do nosso povo do Amazonas”, disse o novo presidente.

A 1ͣ Vice-Presidente, Alessandra Campêlo (MDB), afirmou que o novo presidente da Casa reúne renovação e a experiência necessária para que os deputados desenvolvam o seu potencial. “Ele tem o compromisso junto com todo o grupo de trazer novamente a respeitabilidade ao Poder Legislativo e a credibilidade junto à população”, disse a parlamentar.

Para o deputado Saullo Vianna (PPS), o apoio em torno do nome de Josué demonstra a união da Aleam. “Josué é novo, mas tem experiência e possui o perfil conciliador que a Assembleia precisa nesse novo cenário da política nacional e local. Eu confio na administração do novo presidente e estou feliz em saber que os deputados que estão chegando pela primeira vez no parlamento, assim como eu, vão conseguir desempenhar bem suas atividades dentro e fora do plenário”, concluiu.

Na opinião do deputado de primeiro mandato, Carlinhos Bessa (PV), Josué representa a cara da juventude e foi o que mais dialogou e passou confiança e credibilidade, principalmente para os novos deputados.

Mesa Diretora

A composição da nova Mesa Diretora da Aleam ficou da seguinte forma: Presidente: Josué Neto (PSD); 1° Vice-presidente: Alessandra Campêlo (MDB); 2° Vice-presidente: Dra. Mayara Pinheiro (PP); 3° Vice-presidente: Roberto Cidade (PV); Secretário-Geral: Delegado Péricles (PSL); 1° Secretário: Cabo Maciel (PR); 2° Secretário: Augusto Ferraz (DEM); 3° Secretário: Fausto Júnior (PV); Ouvidor: Felipe Souza (PHS) e Corregedor: Abdala Fraxe (Podemos).

O novo presidente lembrou da caminhada de quase quatro meses de trabalhos intensos quando apresentou aos deputados suas propostas ao se candidatar ao cargo, agradeceu a confiança de seus pares e mais uma vez reafirmou os compromissos com o Parlamento Estadual.

“Quero saudar todos os vinte e quatro colegas, a partir desse momento, se Deus permitir, nos próximos dois anos serei um amigo de mão estendida e coração aberto para fazer com que os parlamentares tenham o melhor mandato, porque o mandato de cada um representa o melhor para o povo do Amazonas. Que Deus ilumine todos nós e nossas famílias. Vamos para um 2019 muito feliz e de muito avanço social e econômico para o nosso Estado”, finalizou.