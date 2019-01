Josué Neto destina emendas para investimentos na área da segurança

O deputado estadual Josué Neto (PSD) destinou R$ 200 mil em emendas impositivas para ações na área da segurança no Amazonas e junto com os outros 23 deputados destinou uma emenda coletiva e convencional no valor de R$ 68 milhões, inserida diretamente no Orçamento do Estado para 2019.

As emendas serão utilizadas para a melhoria de infraestrutura e implantação de tecnologias com a finalidade de atender as necessidades de órgãos e principalmente da população.

Uma das emendas é voltada para o município de Itacoatiara, no valor de R$ 100 mil, que prevê a instalação e implantação do ‘Centro Integrado de Comando e Controle’ na cidade, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com Josué Neto, a verba deve atender as necessidades dos órgãos que integram o sistema de segurança pública com objetivo de coibir os crescentes índices de criminalidade que assolam as cidades do interior.

“Os habitantes desse município assim, como de diversas cidades do interior, estão padecendo diuturnamente com a deficiência de servidores e viaturas das forças policiais, além da ausência de tecnologia para a prevenção e a repressão da criminalidade. Nossa missão é contribuir com a melhoria de vida da nossa população e sabemos que a segurança é algo que precisa de avanços”, disse.

Outra emenda no valor de R$ 100 mil deve ser aplicada na capital e tem a finalidade de implantar emergencialmente um arquivo provisório da Perícia Criminal, no Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) composto por módulos adequados de contêineres metálicos.

A proposta, segundo o deputado, dará melhores condições no desenvolvimento das atividades do Departamento e resultará diretamente na maior qualidade técnica de laudos e, consequentemente, maior probabilidade de condenação, reduzindo a impunidade.

“Temos certeza que essa proposta ajudará a garantir a justiça reduzindo novos delitos e contribuindo para uma justiça eficaz em nosso Estado. Investir na perícia é acreditar na justiça e fortalecer o conjunto de provas e consequentemente contribuir para a prevenção contra diversos crimes”, pontuou Josué.

Polícia Civil

A Polícia Civil do Amazonas também será beneficiada por meio de uma emenda coletiva (destinada por todos os 24 deputados) no valor de R$ 57 milhões. O recurso será utilizado para a aquisição de material permanente para a Delegacia Geral da Polícia Civil.

Na opinião de Josué, a Polícia Civil tem uma grande responsabilidade que emerge na necessidade de readequação à realidade, imposta não só ao Estado, enquanto garantidor da segurança pública, mas também a população, que clama por ações mais eficientes no combate à criminalidade.

