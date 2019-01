Josué Neto destina 5,2 milhões em emenda para beneficiar o interior

O interior do Amazonas será beneficiado este ano em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, esporte, dentre outras, por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Josué Neto (PSD) que somam R$ 5,2 milhões.

Entre os municípios contemplados com recursos oriundos de emendas apresentadas ao Orçamento 2019 estão: Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Eirunepé, Nova Olinda do Norte, Urucará, Canutama, Parintins, Benjamin Constant, Humaitá, Manaquiri, Boa Vista do Ramos, Tonantins, Borba, Alvarães, Tefé e Autazes.

De acordo com o deputado, buscar melhorias para o povo do interior é garantir desenvolvimento aos municípios e geração de emprego e renda. “O interior tem suas peculiaridades e sabemos que precisa de muito desenvolvimento e nós como representantes do povo devemos viabilizar as mudanças necessárias”, disse Josué.m

Uma das emendas destina aproximadamente R$ 382 mil para a aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares para o município de Boa Vista do Ramos e outra de R$ 300 mil para a Secretaria de Saúde de Manacapuru que também tem a finalidade de adquirir equipamentos hospitalares.

O município de Eirunepé receberá um recurso no valor de R$ 280 mil para a aquisição de 13 unidades do Sistema de Abastecimento Simplificado de Água. Outra cidade beneficiada com emendas do parlamentar é Itacoatiara que contará com R$ 100 mil para a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

Outra emenda é direcionada ao município de Manaquiri no valor de R$ 100 mil, recurso que será usado para a construção de poços artesianos em comunidades da cidade. Além disso, o deputado destinou emendas voltadas para a área da educação, como por exemplo, recursos para a aquisição de equipamentos de informática para unidades de ensino, bem como reformas e ampliações desses locais.

“A população do interior precisa de mais atenção e que os recursos realmente cheguem a essas localidades e supram as necessidades mais básicas, garantindo os direitos que todos possuem, como o acesso à educação e outros. Fico muito feliz em poder ajudar por meio dessas emendas e nossos irmãos do interior podem ter certeza que cobrarei a execução delas pelo futuro governo”, afirmou.