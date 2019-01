Josué Neto assume compromisso com processos transparentes e valorização de deputados e servidores

O deputado estadual Josué Neto (PSD), candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e preferido entre mais de 90% dos deputados eleitos e reeleitos afirmou que a busca por processos transparentes, valorização dos deputados e servidores, além do fortalecimento da democracia serão prioridades em sua futura gestão.

Para Josué Neto, o presidente do Parlamento Estadual precisa compreender não somente os processos internos, mas, sobretudo a importância da valorização dos colegas e servidores, possibilitando as ferramentas necessárias para que todos os parlamentares executem da melhor maneira os seus mandatos com o foco no respeito e igualdade.

O parlamentar elencou cinco metas que deve nortear a sua gestão: transparência dos atos institucionais; legalidade e obediência às leis; respeito aos deputados de diferentes visões políticas; valorização dos servidores e fortalecimento da democracia.

“A nossa gestão será marcada por tratamentos iguais e o respeito para que todos os 24 deputados possam exercer seus mandatos de forma eficiente, principalmente em benefício da nossa população. A democracia será a base do nosso trabalho, como tem sido durante todos esses anos, a oportunidade e espaço aos debates essenciais ao povo do nosso Amazonas será um dos nossos objetivos”, afirmou.