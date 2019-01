Josué Neto anuncia aumentos aos servidores da ALE durante entrevista

Entrevistado do Roda-Viva na noite de quinta-feira, 24/01, o deputado estadual José Neto (PSL) disse que, este ano, concederá aumento aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM). Ele falou sobre o assunto quando foi questionado durante sua entrevista se faria algum gesto aos funcionários da Casa, uma vez que recente pesquisa informal e interna havia mostrado que Belarmino Lins era o preferido para assumir a presidência do parlamento estadual.

“Essa pergunta é muito boa por me dar a oportunidade de explicar. Fui presidente por quatro anos. Concedi aumento nos três primeiros anos, mas em 2016 foi um ano muito apertado, de crise. Tivemos até que abrir mão de parte do orçamento. Portanto, não conseguimos dar aumento naquele ano. É aquilo: você faz 99%, mas aquele 1% acaba te deixando marcado. A data-base dos servidores será em março. Vamos respeitar e cumprir sem problema nenhum. O ticket-alimentação também será reajustado”, disse o deputado.

Ainda de acordo com Josué, o orçamento da ALE para 2019 é de R$ 17,4 bilhões para 2019. Josué Neto já pode se considerar o ‘novo presidente’ da Casa de Leis do Amazonas, uma vez que, todos os seus adversários anunciaram retirada de candidatura, o que lhe garante a vitória esmagadora por aclamação geral e unânime.