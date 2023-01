Jornal cita quatro nomes que estão sem função no Real Madrid: ‘Irrelevantes’

Após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha do Real Madrid contra o Barcelona, o jornal espanhol “As apontou quatro jogadores que não jogaram o torneio e que são tidos como peças irrelevantes para o elenco merengue e que estão sem espaço no time comandado por Carlo Ancelotti.

O destaque foi para o belga Hazard, já que ele tem um dos maiores salários do time. Ele chegou ao clube em 2019 para substituir Cristiano Ronaldo. No entanto, ele sofreu com diversas lesões. O atacante, que tem contrato com o Madrid até 2024, tem sete jogos nesta temporada, marcou um gol e deu uma assistência. Apesar do interesse da diretoria por uma renovação, os próximos seis meses serão decisivos para o futuro do camisa 7.

Outro nome também é o dominicano Mariano Diaz, que só jogou por 25 minutos com a camisa do Real Madrid nesta temporada. Ele só jogou cinco partidas, não se saiu bem e é um dos que estão na possível barca de transferências do clube. O Real Madrid quer negociá-lo agora para não perdê-lo de graça no próximo verão europeu.

O zagueiro Jesus Vallejo também é um dos que estão na lista. Ele não teve muitas oportunidades para jogar e tem apenas 56 minutos somados em dois jogos na campanha atual. Quem finaliza este grupo é o lateral Álvaro Odriozola, que entrou em campo apenas uma vez.

O mesmo jornal chegou a indicar que três dos quatro jogadores estariam em uma barca de saída do clube: Hazard, Mariano e Vallejo, devido às poucas partidas que tiveram com a camisa branca.