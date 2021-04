O ex-campeão dos meio-pesados – e que está de mudança para os pesados – quer receber mais dinheiro nas próximas lutas.

No último fim de semana, após Francis Ngannou nocautear Stipe Miocic no main event do UFC 260 e se tornar detentor do cinturão até 120kg, “Bones” usou as redes sociais para provocar a companhia e escreveu: “Mostre-me o dinheiro”.

Dana White, presidente da organização, rebateu e as trocas de farpas começaram.