Jogando em casa, a onça fez 2 a 1 diante do Lagarto-SE e está nas quartas de final do campeonato

Em uma partida cheia de alternativa e emoções, com dois gols do artilheiro Italo, nesta tarde de domingo, o Amazonas carimbou vaga para as quartas-de-finais do Brasileiro da Série D, ao vencer o Lagarto, de Sergipe, por 2 a 1, no Estadio Carlos Zamith, em Manaus. A partida de da tinha terminado com a igualdade de 1 a 1.

A Onça Pintada saiu na frente no placar, mas tomou empate ainda no primeiro tempo com Leozao, para time sergipano.



No segundo tempo o artilheiro Italo, onze gols no certame, marcou o segundo tento que definiu a classificação do time manauara para as quartas, onde vai enfrentar a Portuguesa-RJ.

O primeiro tempo teve domínio maior do Amazonas, que abriu 1 a 0, mas tomou o empate num cruzamento nos acréscimos, 1 a 1. Só deu onça nos primeiros dois terços da partida em Manaus. Aos dois minutos Ruan mandou para fora. Numa boa triangulação pela direita, Ruan bata a bola na rede pelo fora aos 19.



E na pressão a Onça foi às redes com Italo, aos 20 minutos. Ele tabelou com Tavares e mandou bem sem chances para o goleiro sergipano, 1 a .0. O Amazonas seguiu melhor e aos 28 Yuri quase ampliou, mas o goleiro Careca pegou. Aos 35 minutos. numa falta, Tavares cobrou falta perigosa e a bola passou perto da meta sergipana.



Na primeira chance do Lagarto no jogo, somente aos 39 minutos, quase Jacaré deixa tudo igual.E no finalzinho do primeiro tempo,aos 49, o Lagarto deixou tudo igual. No cruzamento pela esquerda de Lucena, subiu Leozão e testou com vontade, 1 a 1, placar final do primeiro tempo em Manaus.