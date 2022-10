Nosso talento do futebol feminino, joga e atua no futebol profissional goiano pela Equipe do Vila Nova Universo, e vai participar por sua equipe, nos dias 14 ao dia 26 de outubro do Torneio Pan Americano Universitário na cidade do México.

Nossa craque é Taiane Alves de 21 anos e chega amanhã ao México para participar do torneio internacional.

Fica aqui nossa torcida a nossa pérola do futebol de Humaitá, e o desejo de grande atuação por sua equipe goiana.