Jogadora de vôlei Key Alves relembra noite com Rodrigo Mussi horas antes do acidente: ‘Ele falava de relacionamento sério’

A jogadora de vôlei Key Alves, de 22 anos, relembrou momentos do dia do acidente de Rodrigo Mussi, em março deste ano. Segundo a atleta do Osasco, o ex-BBB passou a noite com ela antes do ocorrido. Ao sair da casa da atleta, Rodrigo ainda disse uma frase que causou um impacto em Key.

A revelação foi feita durante o podcast “PodDelas”. Na entrevista, Key disse que Rodrigo chegou em sua casa após o jogo do São Paulo. “Ele chegou à minha casa às 2h da manhã. A gente se viu e foi incrível! Eu tinha acabado de terminar [um namoro], não estava querendo nada sério com ninguém, e ele falava de relacionamento sério”, explicou.

Na continuação, Key disse que Rodrigo decidiu voltar para casa no meio da noite. Ao pegar o carro de um aplicativo, Rodrigo sofreu o acidente.

“A gente [estava] deitado para dormir, [quando] ele levantou, às 3h30 da manhã, [dizendo]: ‘Eu tenho que ir embora’. Ele falou: ‘Você pode estar perdendo o amor da sua vida’, fechou a porta [da casa de Key] e foi embora”, contou.

Key passou mal ao saber do acidente de Rodrigo Mussi

Segundo Key, ela só soube do acidente de Rodrigo, que contou com uma atitude inusitada da mãe do ex-BBB, no dia seguinte, quando saiu na mídia.