João Gomes não se segura, solta xaveco e surpreende repórter durante entrevista: “Estou livre“

O cantor João Gomes virou a sensação nas redes sociais nesse início de semana ao provocar uma situação inusitada. Afiado no xaveco, ele não se segurou e mandou uma cantada à repórter que o entrevistava após apresentação de um show. Ele não perdeu a oportunidade ao ser questionado sobre sua vida amorosa e mandou na lata uma resposta que fez rir incluindo a entrevistadora.

A repórter quis saber como anda a vida amorosa do artista e tratou de perguntar: “Eu não posso deixar de perguntar aqui, como está seu status de relacionamento? Está namorando? Está solteiro? Todo mundo quer saber. Está livre, disposto a entrar em um relacionamento? Como é que está?”, pergunta a repórter, para matar a curiosidade das fãs.

O famoso não perdeu tempo, respondeu ao questionamento e aproveitou para cantar a jovem entrevistadora. Ele disse estar solteiro e descreveu as características da repórter como sendo o tipo de moça com a qual ele gostaria de se relacionar: “Estou livre, disposto a entrar em um relacionamento com uma loira que está de verde e com uma pintinha na testa”, diz ele, fazendo a moça cair na gargalhada.

João Gomes e a apresentadora Maisa movimentaram as redes sociais neste ano ao sugerir que poderia rolar um romance entre os dois. Mas, a brincadeira acabou indo longe demais e acabou recebendo um freio da moça. Em julho, ele abriu o jogo e revelou que recebeu uma bronca da amiga: “Um dia ela pediu para dar uma maneirada, pois tudo ficou sem controle, aí paramos com a brincadeira. A galera não entende a história, que é de amizade, então acaba levando para o lado romântico mesmo”, confessou ele, em conversa para o jornal Extra.