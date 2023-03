Joana Sanz decide se separar de Daniel Alves

Joana Sanz decidiu se separar do marido, o jogador de futebol Daniel Alves. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do ‘Metrópoles’, a modelo dará início ao processo de divórcio em breve.

Vale lembrar que o atleta foi detido em janeiro após acusações de agredir s e x u a l m e n t e uma m u l h e r em uma boate. A influenciadora apoiou Daniel Alves desde o início do processo, no entanto, ela não estaria mais aguentando a situação.

Segundo as informações do ‘Metrópoles’, a modelo optou pelo fim da relação, mas deseja que o jogador “fique bem” após a separação. Há alguns dias, a influenciadora publicou o trecho de um livro na web que deu a entender sua decisão.

“Você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso”, destacou Joana Sanz na ocasião.