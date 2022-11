Jiu-jitsu: atletas amazonenses buscam título inédito para Amazonas no Campeonato Mundial

Atletas integrantes da delegação amazonense, Kyuri da Silva e Geraldo Velas embarcam, nesta sexta-feira (25/11), para São Paulo, em busca de título no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, que acontece a partir de hoje e segue até dia 27 de novembro. Com apoio do Governo do Amazonas, a dupla recebeu passagens aéreas e irão participar da disputa que reúne os melhores atletas da modalidade.

“Esse campeonato é um dos mais importantes da arte suave. Esperamos que o esforço da delegação amazonense se reflita em títulos conquistados, logo, estaremos sempre dando todo suporte para que surjam mais desportistas nessa modalidade levando a bandeira do Amazonas em campeonatos internacionais”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).



O Campeonato Mundial acontece no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo e conta com mais de 300 atletas de diversas regiões brasileiras. As disputas acontecerão das categorias pré-mirim ao master, chancelado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE).

Praticando o jiu-jitsu desde os cinco anos, o atleta faixa amarela, Kyuri, ficou com a medalha de bronze em 2021 pelo mundial, esse ano o amazonense ressalta que vai em busca do ouro. “Estou bem mais forte e preparado para trazer essa medalha para o Amazonas. Quero futuramente chegar em uma Olimpíadas, representando meu estado e o país”, comentou Kyuri Silva, de 13 anos.

Natural do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros) Geraldo Velas disputará o Mundial na categoria galo (até 58kg), para o atleta representar o Estado é sua maior motivação. “Moro no interior do Amazonas, e tenho orgulho de carregar essa bandeira comigo. Com apoio por meio das passagens vou buscar o lugar mais alto no pódio”, ressaltou o atleta.

FOTOS: Rudson Renan e Divulgação /Faar