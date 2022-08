James Rodríguez se oferece para jogar em clube espanhol

O meia James Rodríguez se ofereceu para jogar ao lado de Edinson Cavani no Valencia, durante entrevista ao programa “El Chiringuito”. O clube espanhol trabalha com a ideia de buscar um meia após a saída de Carlos Soler para o PSG.

– Se o Valencia me chamasse, iria andando do Qatar. Mas se eu fosse andando, chegaria tarde, pois o mercado já estaria fechado. É um grande clube, vejo que tem uma boa torcida também. Contrataram Cavani agora e se quiserem alguém que coloque as bolas no Cavani, estou aqui.

Na atual temporada da Q-League, James Rodríguez ainda não atuou com a camisa do Al-Rayyan, que ocupa a lanterna da principal competição nacional. A última partida oficial do colombiano aconteceu no dia cinco de março.

Com contrato assinado até 2024 desde que deixou o Everton, da Inglaterra, o meia também chegou a ser especulado no Brasil, como no Botafogo. No entanto, o atleta segue sem espaço e tendo dificuldades em encontrar uma nova equipe.