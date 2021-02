O governo do presidente Jair Bolsonaro, já decidiu e deve anunciar a qualquer momento, o restabelecimento do Auxílio Emergencial, para atender as famílias menos favorecidas e que foram as mais atingidas pela pandemia.

O valor do auxílio deve ficar entre 200 e 300 reais e será pago em quatro parcelas iguais. Apesar de no Congresso haver consenso sobre a necessidade da prorrogação do auxílio, não há o mesmo entendimento a respeito do financiamento do benefício.

Estou atuando junto ao novo líder do meu partido Progressistas, deputado Cacá Leão, para que se encontrem meios de que o auxílio possa ser pago, sem comprometer a máquina pública.

No Amazonas, a população em vulnerabilidade é a que mais sofre, seja na capital e principalmente no interior, onde nossa condição de maior estado da federação dificulta uma mobilidade maior. Estamos na luta! AUXÍLIO EMERGENCIAL JÁ!

