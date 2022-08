Jade Picon rebate rapper que a citou em letra de música: “É cada uma que me aparece”

A influenciadora Jade Picon reagiu à letra de uma música, com seu nome. Na noite desta segunda-feira (22), ela publicou uma frase questionando o motivo de essas coisas acontecerem com ela. O rapper Orochi havia publicado uma música, com o nome de Jade, incluso em uma letra com conteúdo adulto. Ele publicou o vídeo em seu Instagram, e logo causou polêmica.

Os fãs da ex-BBB não gostaram da situação, e subiram uma tag no Twitter pedindo mais respeito. Jade se pronunciou sem citar o nome do cantor: “É cada uma que me acontece, que parece até duas”, disse ela. O rapper não fez declarações sobre o assunto, mas excluiu a publicação. Tratava-se da prévia do lançamento de uma música do cantor. A cena exibida mostrava o cantor em situação íntima, e sugerindo que o momento era vivido com Jade. “…. com esse olho azul, pensei que fosse a Jade Picon”, dizia a letra.

A questão tomou conta dos assuntos mais falados nas redes sociais, e fãs perceberam que Jade teria deixado de seguir o cantor. O rapper foi muito criticado, e alguns internautas apontaram machismo por parte dele. “Inserindo um contexto que fere a dignidade, honra, imagem, objetifica uma mulher”, disse um.