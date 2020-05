Itacoatiara recebe novos equipamentos do Governo do Estado

O Governo do Estado entregou, neste sábado (23/05), três respiradores e um desfibrilador para o Hospital José Mendes, em Itacoatiara. O município passou a contar com oito respiradores para atender pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) também disponibilizou um técnico para treinar os profissionais de saúde do hospital quanto ao uso dos equipamentos. Segundo o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, os respiradores servem para beira-leito e para utilização durante o transporte dos pacientes.

“Há 15 dias, foram entregues outros três respiradores e foi instalado um tanque de oxigênio para suprir a necessidade do hospital na pandemia, considerando o aumento do consumo”, explicou o secretário.

A secretária municipal de saúde de Itacoatiara, Keyt Anne Passos, agradeceu a entrega dos equipamentos e o tanque de oxigênio no hospital. “Ninguém estava preparado para atender essa quantidade de pessoas ao mesmo tempo. A gente agradece esse apoio, essa estrutura, agora podemos utilizar nossa rede de gases e atender a todos com qualidade”, disse.

Por ser polo regional de saúde, Itacoatiara é referência para o atendimento de pacientes de outros municípios, como Silves, Itapiranga, Urucará, Urucurituba e São Sebastião do Uatumã.

O deputado estadual Cabo Maciel e o vereador Richardson Rodrigues acompanharam a entrega dos respiradores adquiridos pelo Estado no hospital de Itacoatiara.

Estrutura – O secretário Cássio destacou que o Governo do Amazonas, por meio da Susam, está apoiando as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no interior do Estado.

“De uma maneira bem responsável, a secretaria vem ajudando os municípios do interior com o envio de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs), com aquisição de oxigênio e repasse de recursos financeiros”, ressaltou.

Itacoatiara recebeu R$ 1,7 milhão em recursos estaduais e federais, sendo R$ 773,1 mil oriundo do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Este recurso está ajudando no enfrentamento à pandemia. O município também recebeu mais de 112 mil unidades de EPIs e 3,7 mil testes rápidos, além de insumos e medicamentos.

Fotos: Geizyara Brandão/Susam