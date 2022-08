Baiano pode chegar à segunda final do Mundial disputado em Halifax

Isaquias Queiroz avançou, nesta quinta-feira (4), para as semifinais da prova do C1 1000 metros no Campeonato Mundial de canoagem de velocidade que está sendo disputado em Halifax (Canadá). O feito foi alcançado após o baiano terminar a sua eliminatória na segunda posição, com o tempo de 3min59s71.