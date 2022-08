Irmão de Marília Mendonça reage ao ver filha de Fabiano, dupla de César Menotti, cantar hit da artista

Filha de peixe, Julia Menotti, filha de Fabiano, irmão de César Menotti, mostrou que também é peixinho no mar do sertanejo. A menina de 8 anos participou do show da dupla em Barretos e emocionou ao prestar uma homenagem a ninguém menos que Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo.

No palco do evento de música sertaneja, Julia soltou a voz ao som do hit “Todo mundo menos você”, uma parceria da artista com Maiara e Maraisa. que, juntas, formavam o trio “Patroas”, cujas apresentações foram canceladas após a morte da artista.

No vídeo que circula na web é possível ouvir Juju cantando a música enquanto o pai, Fabiano, aparece visivelmente emocionado atrás. Sem segurar as lágrimas, o cantor reagiu: “Como é que um pai não se emociona?