Iranduba, Humaitá e Manacapuru vão receber recursos para a compra de ambulâncias e ambulanchas

Os municípios de Iranduba, Humaitá e Manacapuru vão receber recursos na ordem de R$ 450 mil, para a compra de ambulâncias e ambulancha. O aporte foi destinado em emendas parlamentar, de autoria do deputado David Almeida (PSB) e incluído no orçamento do estado para 2019.

De acordo com o autor da propositura, a compra das ambulâncias irá auxiliar nas demandas de emergências de saúde dos municípios de Iranduba e Manacapuru. Já a ambulancha será destinada ao município de Humaitá, para atender, principalmente na remoção de pacientes das comunidades ribeirinhas do município.

“Sabemos que a questão da saúde é deficitária no Amazonas. Os municípios do interior sofrem ainda mais com a falta de estrutura. Estamos destinando os recursos, por meio de emenda impositiva, para que possa ajudar quanto à remoção de pacientes de urgência e emergência, de maneira adequada”, pontuou.

As emendas devem ser executadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Susam). Lembrando que o executivo tem prazo para liberar os recursos, sob pena de multa e outras sanções administrativas.